Antalya'da eski eşi ile evlendiği kişiyi falçatayla yaralayan sanığa hapis istemi - Son Dakika
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Antalya'da eski eşi ile evlendiği kişiyi falçatayla yaralayan sanığa hapis istemi

18.08.2022 15:34
Antalya'da eski eşi ile evlendiği kişiyi falçatayla yaralayan sanığa hapis istemi

Antalya'nın Kepez ilçesinde eski eşi ile 10 gün önce evlendiği kişiyi falçatayla yaralayan sanık hakkında her kişi için ayrı ayrı 20'şer yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde eski eşi ile 10 gün önce evlendiği kişiyi falçatayla yaralayan sanık hakkında her kişi için ayrı ayrı 20'şer yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Kepez ilçesinde eski eşi M.D.F. (39) ile 10 gün önce evlendiği E.F'yi (40) falçata ile yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan A.A. (41) hakkında "tasarlayarak yakın akrabayı öldürmeye teşebbüs" ve "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçlarından hazırlanan iddianame, Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede sanığın, boşanma protokolünde aile konutunu çocuklar ile yaşaması amacıyla eski eşi M.D.F.'ye verdiği belirtildi.

İddianamede, sanığın 26 Mart günü eski eşini arayarak "Sen başkasıyla evlenemezsin, seni öldürürüm. Seni yaşatmayacağım, ben evin önünde bekliyorum, geldiğinde seni öldüreceğim. O adam evi terk etsin. Terk etmezse ikinizi de öldüreceğim." diyerek tehdit ettiği belirtildi.

M.D.F. ile E.F'nin 29 Mart'ta evlendiği aktarılan iddianamede, sanığın olay günü kızını arayarak ev kapısını açtırdığı ve daha sonra kızını evden çıkartarak eve girdiği vurgulandı.

İddianamede, sanığın M.D.F'ye "Ben seni yaşatmayacağım demedim mi?" diyerek elindeki falçatayla müştekinin boynunu ve sırtını kestiği, falçatayı araya giren E.F'nin de boğazına doğru salladığı, müştekinin geri çekilmesiyle çenesinin kesildiği kaydedildi.

Yardım istemek amacıyla balkona koşan müştekilerin arkasından giden sanığın, balkondaki süs taşıyla M.D.F. ve E.F'nin kafasına vurduğu aktarılan iddianamede, gürültü üzerine eve girmeye çalışan komşuların, ev kapısını sanık tarafından kilitlenmesi nedeniyle açamadıkları belirtildi.

Sanığın, müştekilere yönelik "Ben size sizi yaşatmayacağım dememiş miydim? Polisler gelene kadar kan kaybından ölmenizi bekleyeceğim." dediği vurgulanan iddianamede, ikamet kapısının polisler tarafından kırılmasıyla sanığın gözaltına alındığı belirtildi.

İddianamede, olaydan sanığın tasarlayarak öldürme kastı ile hareket ettiği ancak eyleminin teşebbüs aşamasında kaldığı belirtilerek, her bir müşteki için sanığa ayrı 20'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Olay

Erenköy Mahallesi'nde 7 Nisan 2022 tarihinde yaşanan olayda, sanık A.A, eski eşi M.D.F. ve onun 10 gün önce evlendiği E.F'nin evine gitmişti. A.A, 2 çocuğunu evden çıkardıktan sonra falçatayla saldırdığı çifti sırt ve boyunlarından yaralamıştı.

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Kaynak: AA

Antalya, Kepez, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da eski eşi ile evlendiği kişiyi falçatayla yaralayan sanığa hapis istemi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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