YER ALTI KANALINDA ELEKTRİK AKIMINA KAPILIP ÖLEN KİŞİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ - Son Dakika
Üye Girişi

YER ALTI KANALINDA ELEKTRİK AKIMINA KAPILIP ÖLEN KİŞİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

11.08.2022 11:34
YER ALTI KANALINDA ELEKTRİK AKIMINA KAPILIP ÖLEN KİŞİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Antalya'nın Kepez ilçesinde girdiği yer altı kanalında elektrik akımına kapılıp, hayatını kaybeden kişinin, Yasin Nasıfoğlu (36) olduğu belirlendi.

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde girdiği yer altı kanalında elektrik akımına kapılıp, hayatını kaybeden kişinin Yasin Nasıfoğlu (36) olduğu tespit edildi. Nasıfoğlu'nun, 'yağma' ve 'görevi yaptırmamak' suçlarından kaydı olduğu ortaya çıktı.

Olay, dün sabah saatlerinde Antalya Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali'nde meydana geldi. Yer altı kablo değişimi için şebeke hattına giren yetkililer, bir kişinin kanalda hareketsiz yattığını fark etti. İhbarla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, kimliği belirsiz erkeğin elektrik akımına kapılıp, hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, uzun uğraşların ardından yer altı kanalından çıkartıldı. İncelemede pense, maket bıçağı ve bakır kablo parçaları da bulan ekipler, ölen kişinin hırsızlık amacıyla kanala girmiş olabileceği yönünde durdu.Parmak izi incelemesi sonrasında ölen kişinin, Yasin Nasıfoğlu olduğu belirlendi. Nasıfoğlu'nun, 'yağma' ve 'görevi yaptırmamak' suçlarından kaydı olduğu ortaya çıktı. Nasıfoğlu'nun kesin ölüm nedeni, otopside belirlenecek.


YORUMLAR
500
Haber alınamayan gencin kanal yolunda cesedi bulundu Haber alınamayan gencin kanal yolunda cesedi bulundu Yer altı şebekesinde elektrik akımına kapılarak can veren hırsızlık şüphelisinin kimliği belirlendi Yer altı şebekesinde elektrik akımına kapılarak can veren hırsızlık şüphelisinin kimliği belirlendi Antalya'da bir evde 16 köpek beslendiği ihbarı hayvanseverleri çileden çıkardı Antalya'da bir evde 16 köpek beslendiği ihbarı hayvanseverleri çileden çıkardı
Kaynak: DHA

Antalya, Kepez, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YER ALTI KANALINDA ELEKTRİK AKIMINA KAPILIP ÖLEN KİŞİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:15 Süper Lig'de 2'nci hafta! Müsabakaları yönetecek hakemlerin isimleri açıklandı
13:49 Kilosu en az 10 liradan satılıyordu! Tarlayı sel basınca 35 ton patates ziyan oldu
13:38 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan sitem: Bazı işgüzarlar çimentolu suları yağmur suyu kanallarına bırakıyor, evleri, işyerlerini su basıyor
13:37 PKK'lı teröristbaşı Karayılan'ın talimatıyla İstanbul'u kana bulamak için gelen PKK'lı terörist yakalandı
13:30 Ünlü tenisçi Federer, yıllar önce verdiği sözü tutarak 11 yaşındaki hayranıyla maça çıktı
13:18 İptal edilen KPSS'de soruların basıldığı matbaa inceleniyor, şüpheli yayınevi sayısı artıyor! Soru havuzu tamamen silinecek
13:18 MasterChef'te meditasyon yapan Mehmet Yalçınkaya, izleyicilere eğlenceli dakikalar yaşattı
13:02 Bakan Soylu duyurdu: PKK'lı terörist, 2 kiloya yakın C-4 patlayıcı ve çok sayıda mühimmatla yakalandı
12:48 Kanarya, Çekya'da tur peşinde! İşte Slovacko-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
12:25 Tac Mahal Ödül Töreni'nde 'En iyi haber sitesi' ödülü Haberler.com'un oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2022 14:26:51. #1.11#
SON DAKİKA: YER ALTI KANALINDA ELEKTRİK AKIMINA KAPILIP ÖLEN KİŞİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement