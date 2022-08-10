Antalya'da hırsızlık için yer altı elektrik şebeke hattına giren kişinin cesedi bulundu - Son Dakika
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Antalya'da hırsızlık için yer altı elektrik şebeke hattına giren kişinin cesedi bulundu

10.08.2022 14:12

Antalya'nın Kepez ilçesinde hırsızlık için girdiği yer altı elektrik şebeke hattında akıma kapılan kişi yaşamını yitirdi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde hırsızlık için girdiği yer altı elektrik şebeke hattında akıma kapılan kişi yaşamını yitirdi.

Güneş Mahallesi'ndeki Yaş Sebze Meyve Toptancı Hali'nde bir iletişim firmasına bağlı ekipler, çalışma yapmak için indikleri yer altı şebeke hattında ses duydu.

Borular içinde ilerleyen ekipler, hattın içinde hareketsiz yatan bir kişi olduğu fark ederek durumu 112 Acil Servis, polis, itfaiye ve Türkiye Elektrik Dağıtım (TEDAŞ) ekiplerine bildirdi.

Polis ve itfaiye ekipleri, hayatını kaybettiği belirlenen kişiyi bulunduğu çukurdan çıkarmak için uzun süre uğraştı. Ekipler, cesedi bulunduğu yerden 100 metre taşıyarak başka bir noktadan çıkarmaya başardı.

Üzerinde kimlik çıkmayan ceset, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Öte yandan şebeke hattının içinden çıkarılan bir çantanın içinde bıçak, tornavida, pençe gibi malzemeler bulundu.

Toptancı halinde bilgi işlem personeli olarak çalışan Enes Demiral, AA muhabirine, ekiplerin internet hatlarını yenilemek için girdikleri hatta ses duyduklarını söyledi.

Kapalı kapakları kaldırdıklarında cesedi görüp polise haber verdiklerini anlatan Demiral, "Yaklaşık 3-4 aydır burada kablo hırsızlığı yaşanıyor. Kafasında tepe lambası falan vardı. Genelde hırsızlık için buradan çıkanlar da öyle çıkıyor. Elektrik ve internet kablosu çalıyorlar." dedi.

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Yer altı kanalına giren kişi, elektrik akımına kapılıp öldü Yer altı kanalına giren kişi, elektrik akımına kapılıp öldü KANALDA KABLO ÇALARKEN ELEKTRİK AKIMINA KAPILIP ÖLDÜ KANALDA KABLO ÇALARKEN ELEKTRİK AKIMINA KAPILIP ÖLDÜ
Kaynak: AA

Antalya, İtfaiye, Kepez, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da hırsızlık için yer altı elektrik şebeke hattına giren kişinin cesedi bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Antalya'da hırsızlık için yer altı elektrik şebeke hattına giren kişinin cesedi bulundu - Son Dakika
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