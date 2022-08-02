Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Kuzeyyaka Mahallesi'nde bulunan av bayisi sahibi M.A.'nın, Konya 'nın Beyşehir ilçesindeki bir imalathanede seri numarası ve markaları değiştirilen av tüfeklerini kargo ile Antalya'ya getirdiği belirlendi. Şüphelinin tüfekleri piyasaya sürerek haksız menfaat temin ettiği bilgisi üzerine, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kepez Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, kargonun teslimi esnasında operasyon düzenledi. 10 adet av tüfeğine el konuldu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Jandarma, Antalya, Kepez, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Antalya'da jandarma 10 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi - Son Dakika

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