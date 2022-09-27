Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

27.09.2022 12:08
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Antalya'nın Kepez ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 şüphelinin motosikletle uyuşturucu madde sattıklarının tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı.

Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de katıldığı operasyonda, şüpheliler E.T. ve A.B, Yeni Emek Mahallesi'nde yakalandı.

Şüphelilerin üst aramasında 97 gram sentetik uyuşturucu, 10 gram kubar esrar, hassas terazi, pompalı av tüfeği, 12 bin lira ve 7 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Antalya, Kepez, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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