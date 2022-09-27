Antalya'da sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Antalya'da sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

27.09.2022 11:54
Antalya'da sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Antalya'nın Kepez ilçesinde, kitapçıda sahte içki satışı yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde, kitapçıda sahte içki satışı yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kışla Mahallesi'ndeki bir kitapçıda sahte içki satışı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, sahte içkilerin Fatih Mahallesi'ndeki bir ikamette imal edildiğini tespit etti.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 235 litre sahte içki, 120 litre etil alkol ve 2 litre anason aroması ele geçirildi.

Şüpheliler S.G. ve V.B. gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Münir Karaloğlu, Hisarcık, Antalya, Kepez, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Antalya'da sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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