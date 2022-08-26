Bahçeye bırakılan Ayaz bebek, anne bulunana kadar devlet korumasında

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde, Mehmet Biçer'in (74) evinin bahçe kapısının önüne bırakılan 8 aylık bebeğin, Cihan Ayaz Ç. olduğu belirlendi. Sağlık kontrolü yapılan bebek, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Olay, dün akşam Habipler Mahallesi 5716 Sokak'ta müstakil evin önünde meydana geldi. Mehmet Biçer ile gelini Ebru Biçer, kapının önünde bebek ağlaması duydu. Bahçe kapısını açan Mehmet Biçer, bebek arabası içindeki erkek bebeği gördü. Gelini ile bebeği alan Biçer, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, arabasında poşet içinde mama, bebek bezi, oyuncak ve bebeğe ait olduğu değerlendirilen aşı kartını buldu.

BEBEĞİ KUCAĞINDA SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTIZaman zaman ağlayan bebeği Ebru Biçer, kucağına alarak sakinleştirme çalıştı. Aşı kartında yapılan incelemede ise bebeğin isminin yazılı olmadığı belirlendi. Ekiplerin ilk kontrolü sonrası sağlıklı olduğu anlaşılan bebek, ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.ANNESİ DE BELİRLENDİ, ARANIYOR

Polis, daha sonra bebeğin kimlik bilgilerine ulaştı. F.S. adlı kadına ait bebeğin, 8 aylık ve isminin de Cihan Ayaz Ç. olduğu tespit edildi. Hastanede detaylı kontrolleri yapılan bebek, işlemleri sonra Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teslim edildi. Ekipler, bebeğin ailesine ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.