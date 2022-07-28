İbrahim düşmemiş, başı ezilerek öldürülmüş - Son Dakika
Üye Girişi

İbrahim düşmemiş, başı ezilerek öldürülmüş

28.07.2022 15:34
İbrahim düşmemiş, başı ezilerek öldürülmüş

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde ormana yakın yol kenarında ölü bulunan İbrahim Deniz ile ilgili açılan davada adli tıp raporu açıklandı.

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde ormana yakın yol kenarında ölü bulunan İbrahim Deniz ile ilgili açılan davada adli tıp raporu açıklandı. Raporda, Deniz'in kafasına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğünün kesinleştiği, düşme ya da çarpma sonucu bir ölümün mümkün olamayacağı belirtildi.

Olay, geçen yıl 12 Aralık'ta Aktoprak Mahallesi'nde meydana geldi. Ormanda gezintiye çıkan çocuklar, yol kenarında hareketsiz yatan birini görünce polise haber verdi. İhbarla gelen ekipler, 30-35 yaşlarında bir erkeğin cesedi ile karşılaştı. Cesedin üzerinden kimlik çıkmadı. İlk incelemede başına taşla vurulan kişinin, 3 çocuk babası İbrahim Deniz olduğu belirlendi. Polisin olay ile ilgili gözaltına aldığı Nurmehmet Halifeoğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

CİNAYET ÖNCESİ OKEY OYNADIKLARI ORTAYA ÇIKTIHazırlanan iddianamede Nurmehmet Halifeoğlu ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istendi. İddianamede; cinayetten önce ikilinin birlikte Döşemealtı ilçesine gittiği, yemek yedikleri ve sanığa ait inşaatta okey oynadıkları belirtildi. Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen ay ilk kez hakim karşısına çıkan Halifeoğlu, cinayet ile ilgisi olmadığını iddia etti. Mahkeme ayrıca Adli Tıp 1. İhtisas Dairesi'nden İbrahim Deniz'in ölüm nedeninin tespiti için rapor istedi. Raporda, İbrahim Deniz'in ölüm nedeninin 'düşme sonucu kafasının taş ve kayalara çarpması ile mümkün olamayacağı, kafaya sert/künt bir cismin direkt vurulması ile oluşacak nitelikte olduğu oybirliğiyle mütaala olunur' denildi.'ŞÜPHEYE MAHAL KALMAYACAK ŞEKİLDE TESPİT EDİLDİ'Raporun ardından konuşan İbrahim Deniz'in ailesinin avukatı Coşkun Demir, "Nurmehmet Halifeoğlu tarafından gerçekleştirildiği şüpheye mahal kalmayacak şekilde tespit edilmiştir. Bu rapor vesilesiyle sanığın verdiği çelişkili savunmaların tümünün suçtan kurtulmaya yönelik, kurgudan öte gidemeyen beyanlar olduğu açıkça ortaya konulmuştur. Yine bu raporla beraber en başından iddia ettiğimiz gibi müvekkilden aldığı borçları ödememiş olan sanığın müvekkile vermiş olduğu senedi ya da senetleri müvekkilden zorla almak niyetinde olduğu ve bunun neticesinde cinayet fiilini gerçekleştirdiği de kanaatimizce her türlü şüpheden uzak bir şekilde tespit edilmiştir.

Davaya konu olayda sanık, müvekkilden aldığı borçları ödememek adına cinayeti müvekkilin başını ezecek şekilde işlemiş, sonrasında müteveffanın telefon ve cüzdanını alarak olay yerini terk etmiştir. Bununla da kalmayan sanık müvekkilin zor kullanmak suretiyle almış olduğu telefonuyla, sanki kendisiyle mesajlaşıyormuş izlenimi oluşturmak ve suçtan kurtulmak amacıyla mesajlaşmıştır. Bütün bu anlatımlarımız davaya konu cinayetin planlanıp, tasarlanıp, borç aldığı müteveffaya verdiği senetleri alabilmek amacıyla işlendiğini kanıtlamaktadır."


- Antalya
YORUMLAR
500
Antalya Büyükşehir, Elmalı İslamlar'da İçme Suyu Hattını Yeniliyor Antalya Büyükşehir, Elmalı İslamlar'da İçme Suyu Hattını Yeniliyor Antalya'da orman yangını Antalya'da orman yangını Çöp evden çıkan Cem Muhammet'in geçmişte kalan mutlu anları Çöp evden çıkan Cem Muhammet'in geçmişte kalan mutlu anları
Kaynak: DHA

İbrahim Deniz, Adli Tıp, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İbrahim düşmemiş, başı ezilerek öldürülmüş - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:58 Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev yenilgisini yorumlayan Serhat Akın'dan ilginç sözler: Büyü var
15:57 Demet Akalın'dan köpeği ezdiği için sınır dışı edilecek olan yabancı uyruklu şüpheliye küfür
15:45 Beklentilerin tam tersi oldu! Küçülen ABD ekonomisi resesyona girdi
15:36 Ümit Özdağ'dan gençlere tehlikeli seçim günü çağrısı: Anne ve babanızı ikna edemezsiniz eve kilitleyin, oy kullanamasınlar
15:17 Aşırı sıcaktan bitkin düşen leylekler tedavi altına alındı
15:11 Ukrayna sözcüsü, gol yedikten sonra "Vladimir Putin" tezahüratı yapan Fenerbahçe taraftarına tepki gösterdi
14:55 Nurgül Yeşilçay bikinili halini paylaştı: Çok sıcak
14:51 Türk-İş üyeleri, Nakliyat-İş üyesi işçilerinin bıraktığı siyah çelenk sonrası el hareketi yapıp küfretti
14:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan, gıda sektöründe çalıştığı zaman tanıdığı Hacı Nimet Kaya'nın cenaze töreninde
14:26 Milli voleybolcu Saliha Şahin, Zehra Güneş ile kıyaslanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2022 16:11:28. #1.12#
SON DAKİKA: İbrahim düşmemiş, başı ezilerek öldürülmüş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement