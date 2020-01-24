Antalya'nın Kepez ilçesinde su kesintisi - Son Dakika

Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT) Kepez ilçesindeki bazı mahallelerde su kesintisinin yapılacağını bildirdi.
ASAT'tan yapılan açıklamada, deplase çalışması nedeniyle Kepez ilçesindeki bazı mahallelere 27 Ocak'ta 07.00 - 19.00 saatlerinde su verilemeyeceği belirtildi.
İlçedeki Fevzi Çakmak Mahallesi içmesuyu ana hattındaki borunun deplase çalışması nedeniyle Sütçüler, Habibler, Hüsnü Karakaş ve Mehmet Akif mahallelerinde su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanacağı aktarılan açıklamada, çalışmanın erken tamamlanması halinde suyun erken verilebileceği kaydedildi.