Antalya'nın Kepez ilçesinde yolun karşı tarafına geçmek istediği sırada otomobilin çarpması sonucu yaralanan 12 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.
Özgürlük Mahallesi 2655 Sokak'ta, Mustafa K. yönetimindeki 07 AIP 53 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Muhammet E.K'ye (12) çarptı.
Yaralanan çocuk, çağrılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polis, kaza yerinde inceleme yaptı.
Son Dakika › Güncel › Kepez'de otomobilin çarptığı çocuk yaralandı - Son Dakika