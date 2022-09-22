Kepez'de otomobilin çarptığı çocuk yaralandı - Son Dakika
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Kepez'de otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

22.09.2022 14:27
Kepez'de otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

Antalya'nın Kepez ilçesinde yolun karşı tarafına geçmek istediği sırada otomobilin çarpması sonucu yaralanan 12 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde yolun karşı tarafına geçmek istediği sırada otomobilin çarpması sonucu yaralanan 12 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

Özgürlük Mahallesi 2655 Sokak'ta, Mustafa K. yönetimindeki 07 AIP 53 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Muhammet E.K'ye (12) çarptı.

Yaralanan çocuk, çağrılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis, kaza yerinde inceleme yaptı.

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Kaynak: AA

Antalya, Kepez, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kepez'de otomobilin çarptığı çocuk yaralandı - Son Dakika

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