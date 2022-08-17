Antalya'da zeytinlikte erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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Antalya'da zeytinlikte erkek cesedi bulundu

17.08.2022 12:12
Antalya'da zeytinlikte erkek cesedi bulundu

Antalya'nın Kepez ilçesinde zeytinlikte erkek cesedi bulundu.

Antalya'nın Kepez ilçesinde zeytinlikte erkek cesedi bulundu.

Çamlıbel Mahallesi 4980 Sokak'taki zeytinlik alanında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince bu kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada cesedin Yusuf Arslan Karasağiz'a (23) olduğu tespit edildi.

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından cenaze otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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Kaynak: AA

112 Acil Çağrı, Antalya, Kepez, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da zeytinlikte erkek cesedi bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da zeytinlikte erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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