Antalyalı hayırseverler, Aile Sağlığı Merkezi (ASM) yaptıracak

Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sütçüler Mahallesine kazandırılacak 250 metrekarelik 5 hekimli merkez, Antalya İl Sağlık Müdürlüğü 'ne bağışlanacak.

Kaynak: AA

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