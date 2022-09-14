Antalyalı hayırseverler, Aile Sağlığı Merkezi (ASM) yaptıracak - Son Dakika
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Antalyalı hayırseverler, Aile Sağlığı Merkezi (ASM) yaptıracak

14.09.2022 15:18
Antalyalı hayırseverler, Aile Sağlığı Merkezi (ASM) yaptıracak

Antalya'nın Kepez ilçesine hayırseverler tarafından Aile Sağlığı Merkezi (ASM) yapılacak.

Antalya'nın Kepez ilçesine hayırseverler tarafından Aile Sağlığı Merkezi (ASM) yapılacak.

Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sütçüler Mahallesine kazandırılacak 250 metrekarelik 5 hekimli merkez, Antalya İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağışlanacak.

Vali Ersin Yazıcı'nın makamında gerçekleşen imza törenine Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük, hayırseverler Erdoğan Bayen ve Tuncay Kaya katıldı.

Yapım aşamasının 10 ayda bitirilmesi hedeflenen merkezin Kepez'e kazandırılmasından büyük mutluluk duyduğunu belirten Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Hayırseverler ve belediye işbirliğiyle yeni bir Aile Sağlığı Merkezi geliyor. Hayırseverlerimize şükranlarımızı sunuyorum." ifadesinde bulundu.

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Antalya'da Aile Sağlığı Merkezi için protokol imzalandı Antalya'da Aile Sağlığı Merkezi için protokol imzalandı
Kaynak: AA

İl Sağlık Müdürlüğü, Hakan Tütüncü, Antalya, Kepez, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalyalı hayırseverler, Aile Sağlığı Merkezi (ASM) yaptıracak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalyalı hayırseverler, Aile Sağlığı Merkezi (ASM) yaptıracak - Son Dakika
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