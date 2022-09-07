Oteldeki baca yangını korkuttu - Son Dakika
Üye Girişi

Oteldeki baca yangını korkuttu

07.09.2022 14:39

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 10 katlı 3 yıldızlı bir otelin bacasında çıkan yangın, diğer bölümlere sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 10 katlı 3 yıldızlı bir otelin bacasında çıkan yangın, diğer bölümlere sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 12.30 sırasında Konyaaltı ilçesi Arapsuyu Mahallesi Akdeniz Bulvarı üzerindeki 3 yıldızlı bir otelin çatısında çıktı. Otelin dışından çatıya uzanan baca bölümünde alevlenmelerin olduğunu fark eden görevliler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerin bazıları merdivenlerden çatıya ulaşırken bir bölümü ise 10 katlı yüksekliğindeki çatıya açılan merdiven yardımıyla yangın yerine ulaştı. Soğutma işlemine başlayan ekipler, kesici aletler ile açtıkları baca içine köpük uyguladı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangın tamamen söndürüldü. Yangında maddi hasar meydana gelirken, otelin misafirleri ise çalışmaları bahçeden izledi. Korkuya neden olan yangının, bacanın içinde oluşan kurumların temizlenmemesi sonucu çıktığı belirlendi. Yangınla ilgili inceleme devam ediyor.

Öte yandan ekiplerin çatıdaki soğutma çalışması dron ile de görüntülendi. - ANTALYA

YORUMLAR
500
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Mersin'e itfaiye araçları gönderdi Antalya Büyükşehir Belediyesi, Mersin'e itfaiye araçları gönderdi Antalya'da otelin bacasında çıkan yangın hasara neden oldu Antalya'da otelin bacasında çıkan yangın hasara neden oldu
Kaynak: İHA

Konyaaltı, Antalya, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Oteldeki baca yangını korkuttu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:15 CHP'li Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözleri sonrası Faik Öztrak da açıklama yaptı: Buna 6'lı masa karar verecektir
15:03 Sassoulo zam yaptı, Aslan paraya takıldı! Galatasaray Kaan Ayhan transferinden vazgeçti
14:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı'ya çıkıştı: Rusya hafife alınacak bir ülke değil, yanlış yapıyorlar
14:32 ÖSYM, DGS tercih sonuçlarını açıkladı! İşte Dikey Geçiş Sınavı'nın kayıt tarihleri
14:26 Canlı yayında Ocak 2023 asgari ücret zammını hesaplayan SGK uzmanı yeni ücreti açıkladı
14:18 Beşiktaş'ın İngiltere'den gelen kiralık yıldızı Nathon Redmond'ın maaşı belli oldu
14:13 Korkunç olay: Zayıflama ilaçları kullanan 15 yaşındaki çocuk, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi
13:22 MHP Genel Sekreteri Büyükataman'dan seçim açıklaması: 1 ay öne alma ihtimali söz konusu olabilir
12:48 Türkiye'yi kana bulamak için Yunanistan'dan gönderilen PKK'lı terörist Hüsamettin Tanrıkulu HDP üyesi çıktı
12:45 Bomba etkisi yaratacak iddia: Akşener 6'lı masaya "Yavaş'ı aday yapmazlarsa ben yapacağım" resti çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2022 15:53:08. #1.12#
SON DAKİKA: Oteldeki baca yangını korkuttu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement