Antalya'da konakladığı pansiyonun birinci katından düşen genç yaralandı - Son Dakika
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Antalya'da konakladığı pansiyonun birinci katından düşen genç yaralandı

08.09.2022 17:30
Antalya'da konakladığı pansiyonun birinci katından düşen genç yaralandı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, ailesiyle tatilini geçiren otizmli gencin konakladığı pansiyonun birinci katından düşmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, ailesiyle tatilini geçiren otizmli gencin konakladığı pansiyonun birinci katından düşmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Erzurum'dan, Arapsuyu Mahallesi 609 Sokak'ta bulunan pansiyona ailesiyle tatile geldiği öğrenilen genç, konakladığı pansiyonun birinci katında balkona çıktı. Dengesini kaybeden genç, binanın ön bölümünün kapatıldığı alanın tentesine düştü. Buradan da alt kattaki markete düşen genç, yaralandı.

Çalışanların 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, otizmli olduğu öğrenilen genci hastaneye kaldırdı.

Market sahibi Esin Peksoy, gazetecilere, düşen gencin üst katlarındaki pansiyonda ailesiyle tatil yaptığını söyledi.

Gencin balkondaki mandala uzanırken dengesini kaybettiğini belirten Peksoy, "Markete düşen genci görünce çalışanlarımız hemen yardıma koşarak, sağlık ekibine de haber vermiş. Ben otizmli olduğunu öğrendiğimiz genci, düşmeden kısa süre önce balkonda otururken görmüştüm. Çok üzüldüm ama şükür gencin genel durumunun iyi olduğunu öğrendik. Kameralardan olayı izlediğimde de çok şaşırdım." diye konuştu.

YORUMLAR
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MANDAL ALMAK İSTEYEN OTİZMLİ GENÇ, BALKONDAN MARKETİN ÖNÜNE DÜŞTÜ MANDAL ALMAK İSTEYEN OTİZMLİ GENÇ, BALKONDAN MARKETİN ÖNÜNE DÜŞTÜ ERZURUM'DA YURTLARIN YÜZDE 80'İ DOLDU ERZURUM'DA YURTLARIN YÜZDE 80'İ DOLDU
Kaynak: AA

Konyaaltı, Erzurum, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da konakladığı pansiyonun birinci katından düşen genç yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Antalya'da konakladığı pansiyonun birinci katından düşen genç yaralandı - Son Dakika
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