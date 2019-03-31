Antalya'nın Konyaaltı İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Semih...

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Semih Esen kazandı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Semih Esen kazandı.



Kesin olmayan sonuçlara göre, Semih Esen 53 bin 941, AK Parti adayı Gaye Doğanoğlu 25 bin 679, Saadet Partisi adayı Ali Soysal 703 oy aldı.



-Esen'in özgeçmişi-



1972 yılında dünyaya gelen Semih Esen ilk ve orta öğretimini memur olan babasının mesleği nedeniyle Kayseri ve Ankara'da tamamladı. Ankara Başkent Lisesi'nden mezun olduktan sonra yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde bitirdi.



Öğreniminin ardından vatani görevini yedek subay olarak tamamlayan Esen, Antalya'da serbest avukatlık yaparak meslek hayatına başladı.



Mesleğe başlamasıyla birlikte çeşitli sivil toplum kuruluşları bünyesindeki sosyal sorumluluk projelerinde görev aldı. Antalya Barosu İnsan Hakları Merkezi'nde yürütme kurulu üyeliği görevini üstlenen Semih ESEN, Cumhuriyet Halk Partisi'nde İl Yönetim Kurulu Üyeliği, İl Eğitim Sekreterliği ve İl Başkanlığı görevlerinde bulundu. Semih ESEN, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından 2019 Yerel Seçimleri'nde Antalya ili Konyaaltı İlçesi Belediye Başkan Adayı olarak gösterilmiştir.



Evli olan Semih ESEN, Melis ve Sinem isminde iki kız çocuk babasıdır.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

DSP'li Aday Mustafa Sarıgül Şişli'de Hüsrana Uğradı

CHP'nin İzmir Adayı Tunç Soyer'den Çav Bella'lı Kutlama

İmamoğlu'ndan Seçim Sonuçlarına İlişkin Son Dakika Açıklaması: Kazandığımızı Biliyoruz

Tüm Dünya Gözünü Ekrem İmamoğlu'na Çevirdi