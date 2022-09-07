Antalya'da otelin bacasında çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika
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Antalya'da otelin bacasında çıkan yangın hasara neden oldu

07.09.2022 14:49
Antalya'da otelin bacasında çıkan yangın hasara neden oldu

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir otelin bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir otelin bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Konyaaltı Sahili kısmı Akdeniz Bulvarı'nda 3 yıldızlı bir otelin çatı katından duman çıktığını gören çalışanlar, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine yangın yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ile polis ekipleri sevk edildi. Otelde bulunan bazı turistler tedbir amacıyla çıkarıldı.

Dumandan etkilenen bir kişi sağlık çalışanları tarafından ambulansta tedavi edildi.

Ekiplerin yoğun çalışmasıyla büyümeden söndürülen yangın hasara yol açtı.

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Kaynak: AA

Konyaaltı, İtfaiye, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da otelin bacasında çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da otelin bacasında çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika
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