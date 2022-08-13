Antalya'da su alan sürat teknesi battı - Son Dakika
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Antalya'da su alan sürat teknesi battı

13.08.2022 16:09
Antalya'da su alan sürat teknesi battı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde kıyıya yakın noktada sürat teknesi battı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde kıyıya yakın noktada sürat teknesi battı. Kaptan, cankurtaranlar tarafından kurtarıldı. Teknenin batmaması için çaba gösteren bir can kurtaran ise omzundan yaralandı.

Konyaaltı ilçesi Büyük Çaltıcak Plajı'nın açıklarında su alan 5 metre uzunluğundaki sürat teknesi batmaya başladı. Teknenin su aldığını farkeden Hünkar D., hemen dümeni kıyıya doğru kırdı. Hızla su alan tekne hızıyla birlikte alabora oldu. Olayı gören kıyıdaki cankurtaranlar Dan'ın yardımına koştu. Cankurtaranlar ve Hünkar D., teknenin batmaması için büyük çaba sarfetti. Tüm çalışmalara rağmen teknenin büyük bölümü sıya gömüldü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla bölgeye Deniz Polisi sevk edildi. Teknenin batmasını önlemeye çalışırken omundan yaralanan bir cankurtaran ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayı Hünkar D., yara almadan atlatırken, teknenin çıkarılması için diğer teknelerin gelmesiyle kurtarma çalışması başlatıldı. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Konyaaltı, Antalya, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da su alan sürat teknesi battı - Son Dakika

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