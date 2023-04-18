Servis şoförünün cinsel saldırıyla suçlandığı 'Cesur' köpek bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Servis şoförünün cinsel saldırıyla suçlandığı 'Cesur' köpek bulundu

18.04.2023 16:47
Servis şoförünün cinsel saldırıyla suçlandığı 'Cesur' köpek bulundu

ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesinde servis otobüsü şoförü O.Ü.'nün cinsel saldırısına uğradığı belirtilen 'Cesur' adlı köpek, dün gece hayvanseverler tarafından sokakta bulundu.

ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesinde servis otobüsü şoförü O.Ü.'nün cinsel saldırısına uğradığı belirtilen 'Cesur' adlı köpek, dün gece hayvanseverler tarafından sokakta bulundu. Köpeği bulan hayvanseverlerin mutluluğu cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Olay, 14 Nisan'da saat 23.30 sıralarında Hurma Mahallesi'nde meydana geldi. Marketten sigara alan servis otobüsü şoförü O.Ü., iddiaya göre; parkta yatan 3 köpekten 1'ini sürükleyip, araca aldı. Kaybolan köpeği fark eden hayvan aktivistleri, çevredeki kameralardan köpeğin servis otobüsüne alındığını tespit etti. İki gün sonra servis şoförü O.Ü., yeniden bölgeye geldi. O.Ü.'yü tanıyan hayvan aktivistleri, köpeği geri getirmesini istedi. O.Ü. ise geri getireceğini belirtip, telefon numarasını verip ayrıldı. Ancak O.Ü. geri dönmedi. Köpeği servis aracına bindirdiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından O.Ü. gözaltına alındı. Polis merkezindeki ifadesinde servis aracında köpeğe cinsel saldırıda bulunduğunu itiraf ettiği belirtilen O.Ü., işlemlerinin ardından Antalya Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan O.Ü.'ye, ev hapsi ve yurt dışına çıkma yasağı getirildi.

'CESUR BULUNDU' SEVİNCİ

Cesur'u bulmak için arayışlarını sürdüren hayvan aktivistleri, dün saat 22.30 sıralarında köpeği Gebiz Mahallesi'nde buldu. Köpeği gören hayvanseverlerin sevinçleri cep telefonu kamerasına yansıdı. Dün geceyi bir hayvanseverin evinde geçiren köpeğin, sağlık kontrollerinin yapılacağı öğrenildi.


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Servis şoförünün cinsel saldırıyla suçlandığı 'Cesur' köpek bulundu - Son Dakika


Son Dakika
16:36 Son Dakika: Trabzonspor'da Nenad Bjelica dönemi resmen başladı
16:03 Tekneyle gezen turistlerin dikkatini çekti, adaya giden ekipler bir kadının cansız bedenine rastladı
16:04 Ankaragücü Başkanı Koca, Fenerbahçe maçında kendisine rahatsızlık geçirten olayı anlattı: Çok öfkelendim
16:04 6 sezonluk Yasak Elma dizisinin final tarihi netleşti
15:59 Ankaragücü Başkanı Koca, Fenerbahçe maçında kendisine kalp spazmı geçirten olayı anlattı: Çok öfkelendim
15:58 6 sezondur yayınlanan Yasak Elma dizisinin final tarihi belli oldu
15:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na yüklendi: Bakkala ekmek almaya bile gönderemeyeceğiniz birine ülkeyi emanet eder misiniz?
15:48 Polisten otomobile zarar veren şüphelinin evine baskın! Babasını öldürdüğü anlaşıldı
15:42 Polis, araçlara zarar veren şüphelinin evine gitti, babasını öldürdüğü ortaya çıktı
15:35 Ebru Şallı, 10 yaşındaki oğlunun ölümünün ardından yaşadıklarını anlattı: Üzüntüden yüz felci geçirdim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2023 16:49:17. #1.12#
SON DAKİKA: Servis şoförünün cinsel saldırıyla suçlandığı 'Cesur' köpek bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement