ALEV ALAN OTOMOBİLDE ÖLEN ÖMER'İN BABASI HEDİYENİ BEKLERKEN CENAZEN GELDİ - Son Dakika
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ALEV ALAN OTOMOBİLDE ÖLEN ÖMER'İN BABASI HEDİYENİ BEKLERKEN CENAZEN GELDİ

31.07.2022 17:04
ALEV ALAN OTOMOBİLDE ÖLEN ÖMER'İN BABASI HEDİYENİ BEKLERKEN CENAZEN GELDİ

ANTALYA'nın Konyaltı ilçesinde ağaca çarparak alev alan otomobilde yaşamını yitiren sürücü Ömer Faruk Nalbant'nın (24) cenazesi, memleketi Yalova'da toprağa verildi.

ANTALYA'nın Konyaltı ilçesinde ağaca çarparak alev alan otomobilde yaşamını yitiren sürücü Ömer Faruk Nalbant'nın (24) cenazesi, memleketi Yalova'da toprağa verildi. Baba Nadir Nalbant, " Oğlum, hediyeni beklerken cenazen geldi" diyerek gözyaşı döktü.

Kaza, önceki gece Konyaaltı ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Ömer Faruk Nalbant'ın kontrolünü kaybettiği 77 ED 077 plakalı otomobil, kaldırıma çıkıp ağaca çarparak alev aldı. Otomobilden çıkamayan Nalbant, yangında yaşamını yitirdi. İhbarla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Nalbant'ın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Nalbant'ın tatil için Antalya'ya geldiği ve bir kafede part-time çalıştığı belirtildi. Nalbant'ın ayrıca kaza öncesi babasını arayıp, ilk maaşı ile kendisine hediye aldığını ve kargoya verdiğini söylediği öğrenildi.

'HEDİYENİ BEKLERKEN CENAZEN GELDİ'

Otopsi sonrası Nalbant'ın cenazesi, memleketi Yalova'ya gönderildi. Nalbant için Çiftlikköy ilçesi Sahil Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazede gözyaşı döken baba Nadir Nalbant, "Oğlum, hediyeni beklerken cenazen geldi" dedi. Nalbant'ın cenazesi, Çiftlikköy Mezarlığı'nda defnedildi. Bu arada görgü tanıkları, polisteki ifadelerinde 2 aracın yarışı sırasında kazanın yaşandığını söyledi. (DHA)

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Kaynak: DHA

Antalya, Yalova, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: ALEV ALAN OTOMOBİLDE ÖLEN ÖMER'İN BABASI HEDİYENİ BEKLERKEN CENAZEN GELDİ - Son Dakika
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