Tarım arazisi yakınına mermer ocağına 'ÇED gerekli değildir' kararına Danıştay'dan ret

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde 8 bin dönümü aşkın tarım arazisinin 110 metre yakınında açılması planlanan mermer ocağı için verilen 'ÇED gerekli değildir' kararının iptaline ilişkin hüküm, Danıştay tarafından onandı.

Antalya'nın, önemli meyve üretim bahçelerine sahip yayla konumundaki Korkuteli ilçesinin kırsal Yazır ve Güzle mahalleleri sınırlarında, bir firmanın 22,16 hektarlık alanda 'II-B Grubu Maden (Mermer) Aranması ve Açık İşletme Tesisi' başvuru su üzerine, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce 10 Ekim 2018'de 'ÇED gerekli değildir' kararı verildi. Bunun üzerine mahalleli 6 kişi, avukat Tuncay Koç aracılığıyla, kararın iptali için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün bağlı olduğu Antalya Valiliği aleyhine dava açtı.

8 BİN DÖNÜM TARIM ARAZİSİDava dilekçesinde, 'ÇED gerekli değildir' kararında, maden ocağının köye olası etkileri, tarım alanlarına ve su kaynaklarına olası zararların göz önüne alınmadığı, söz konusu alanda 8 bin dönüm tarım arazisi bulunduğu, maden sahasının işletilmesiyle meydana gelen tozumayla verimin düşeceği belirtildi. Alan yakınında 3 kuyu ve 6 çeşmenin de olduğu belirtilerek, bu su kaynaklarının zarar göreceği, alanın yanında lahitler olan sit bölgesinin de bulunduğu, yeterli araştırma ve değerlendirmenin yapılmadığı ve hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istendi.MAHKEME İPTAL ETTİAntalya 2'nci İdare Mahkemesi'nin 2020'nin Aralık ayında atadığı bilirkişi heyetinin incelemesi, 18 Şubat 2021'de tamamlandı. Bilirkişi heyeti raporunda, genel olarak olumsuz görüş bildirildi. Mahkeme de rapor doğrultusunda, 'ÇED gerekli değildir' kararının iptaline karar verdi. Antalya Valiliği, iptal kararına itiraz etti. Danıştay 6'ncı Dairesi itirazı reddederek mahkemenin iptal kararını onadı.ÇED OLUMLU DA VERİLMEMELİ

Davacı köylülerin avukatı Tuncay Koç, 'ÇED gerekli değildir' kararının iptaline ilişkin mahkeme hükmüne yapılan itirazın Danıştay tarafından reddedilmesiyle kararın kesinleştiğini kaydetti. 'ÇED gerekli değildir' kararı doğrultusunda bölgede maden ocağı açılamayacağını söyleyen Koç, "Eğer firma sahada maden ocağı açmak istiyorsa ÇED olumlu kararı olmalı. Buraya herhangi bir şekilde ÇED olumlu kararı da verilmemesi gerekiyor" dedi.