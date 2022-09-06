Şimşekler orman yangını çıkardı - Son Dakika
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Şimşekler orman yangını çıkardı

06.09.2022 14:00
Şimşekler orman yangını çıkardı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde dün gece çakan şimşekler orman yangınına sebep oldu.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde dün gece çakan şimşekler orman yangınına sebep oldu. Havadan ve karadan müdahale ile söndürülen yangında 2 hektarlık orman zarar gördü.

Korkuteli ilçesinde dün gece saatlerinde yağmur etkili oldu. Bu sırada çakan şimşekler Korucak mevkiinde 6 ağaca isabet etti. Ağaca düşen yıldırımlar orman yangınına neden oldu. Yangın 2 uçak ve 3 helikopterin havadan müdahalesi ile kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı. Yangında 2 hektarlık ormanı zarar gördü.

"Yangında 2 hektarlık ormanı zarar gördü"

Son durumu anlatan Korkuteli Orman İşletme Müdürü Ahmet Keser, "Gece yağan yağmur ve çakan şimşekler sonucu 6 ağaç şimşekten etkilenerek yangın meydana geldi. Sabah saatlerinde bölgeden dumanların yükselmesiyle anında müdahale ettik. Ekiplerimizin hızlı müdahaleleri ile büyümeden az zayiatla söndürüldü. 2 uçak ve 3 helikopter havadan su atarak, yangın söndürme ekipleri yerden müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangında 2 hektarlık ormanı zarar gördü" dedi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Korkuteli, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şimşekler orman yangını çıkardı - Son Dakika

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