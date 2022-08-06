Yangın, Çaykenarı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ev sahibi Dürdane Can'ın evde olmadığı bir anda alevler kısa sürede her tarafı kapladı. Evden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. Yangında can kaybı yaşanmazken ev ve eşyalar yandı.

Kaynak: İHA

Korkuteli, İtfaiye, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Korkuteli'nde ev yangını - Son Dakika

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