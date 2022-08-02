Korkuteli'de jandarma 30 kök kenevir ele geçirdi - Son Dakika
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Korkuteli'de jandarma 30 kök kenevir ele geçirdi

02.08.2022 11:04
Korkuteli'de jandarma 30 kök kenevir ele geçirdi

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde jandarma ekiplerince bir evin bahçesine düzenlenen operasyonda 30 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde jandarma ekiplerince bir evin bahçesine düzenlenen operasyonda 30 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Antalya Korkuteli'ne bağlı Ulucak Mahallesi'nde uyuşturucu madde ile mücadele çerçevesinde çalışma yürütüldü. Yürütülen çalışma neticesinde A.U. isimli şahsın evinin önünde kenevir bitkisi yetiştirdiği duyumu alınması üzerine Korkuteli İlçe Jandarma Karakol komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timince (JASAT) bahçede yapılan aramada, 30 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli A.U. adliyeye sevk edildi. Jandarmanın sebze sarası içinde bulduğu kenevirleri köklediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Korkuteli, Hisarcık, Jandarma, Kenevir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Korkuteli'de jandarma 30 kök kenevir ele geçirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Korkuteli'de jandarma 30 kök kenevir ele geçirdi - Son Dakika
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