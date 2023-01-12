Karayolları Bölge Müdürlüğü ve ilçe belediye ekiplerince karla mücadele çalışması başlatıldı. Zincir ya da kış lastiği olmadan yola çıkan sürücüler, ekipler tarafından uyarıldı.

Kaynak: AA

Korkuteli, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Korkuteli ilçesinde kar nedeniyle eğitime ara verildi - Son Dakika

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