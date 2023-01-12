Korkuteli ilçesinde kar nedeniyle eğitime ara verildi - Son Dakika
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Korkuteli ilçesinde kar nedeniyle eğitime ara verildi

12.01.2023 16:35

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde etkili olan kar nedeniyle bugün öğleden sonra ve yarın eğitim öğretime ara verildi.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde etkili olan kar nedeniyle bugün öğleden sonra ve yarın eğitim öğretime ara verildi.

Kent merkezinde ve kıyı ilçelerinde kuvvetli yağış ile fırtınanın etkisini sürdürdüğü Antalya'da, yüksek kesimlere kar yağdı.

Korkuteli'de sabah saatlerinde başlayan kar, etkisini öğleden sonra artırdı. Antalya ile Korkuteli kara yolunda ulaşımda aksaklıklar yaşandı.

Karayolları Bölge Müdürlüğü ve ilçe belediye ekiplerince karla mücadele çalışması başlatıldı. Zincir ya da kış lastiği olmadan yola çıkan sürücüler, ekipler tarafından uyarıldı.

Korkuteli Kaymakamı Sezgin Üçüncü, yoğun kar yağışı nedeniyle bugün öğleden sonra ve 13 Ocak Cuma günü ilçe genelindeki tüm okullarda eğitime ara verildiğini bildirdi.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Korkuteli Kızılcadağ mevkisindeki kar kalınlığı 9 santimetre olarak ölçüldü.

Ayrıca Konyaaltı ilçesindeki Saklıkent Kayak Merkezi'nde ise kar kalınlığı 61 santimetreye ulaştı.

Kaynak: AA
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Korkuteli, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Korkuteli ilçesinde kar nedeniyle eğitime ara verildi - Son Dakika

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