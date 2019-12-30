Antalya'nın Korkuteli ilçesinde kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

İlçede gece başlayan kar yağışı sabah saatlerinde etkisini arttırdı. Yoğun yağış nedeniyle yüksek kesimlerdeki mahallelerin yolları kapandı, ilçe merkezinde ise iş makinelerinin yardımıyla ulaşım sağlanabildi.

Yağışın başlamasının ardından ilçe genelinde elektrik kesintisi yaşandı.

Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağışı nedeniyle gerekli tedbirlerin alındığını belirterek, "Taşımalı eğitim yapılan yüksek kesimlerdeki mahallerde okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildi." dedi.