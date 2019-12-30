Antalya'nın Korkuteli ilçesinde kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'nın Korkuteli ilçesinde kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde kar yağışı etkili oluyor

6 saat önce

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde kar yağışı etkili oluyor, System.String[]

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

İlçede gece başlayan kar yağışı sabah saatlerinde etkisini arttırdı. Yoğun yağış nedeniyle yüksek kesimlerdeki mahallelerin yolları kapandı, ilçe merkezinde ise iş makinelerinin yardımıyla ulaşım sağlanabildi.

Yağışın başlamasının ardından ilçe genelinde elektrik kesintisi yaşandı.

Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağışı nedeniyle gerekli tedbirlerin alındığını belirterek, "Taşımalı eğitim yapılan yüksek kesimlerdeki mahallerde okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildi." dedi.

Korkuteli, Antalya, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 10:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İzmir'de yollar karla kaplandı
Kar, İstanbul sınırına dayandı! Akşam saatlerine dikkat Babasını kaybeden sunucu Müge Dağıstanlı, canlı yayında konuşmakta güçlük çekti İstanbul Havalimanı'nda sert rüzgâr gecikmelere neden oluyor

Son Dakika Haberleri
16:47 Küçükçekmece'de cinayet şüphelileri yakalandı - Son Dakika
16:46 Elazığ'da 328 kilo kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika
16:46 Belediyenin 'içlik' yanıtı, sosyal medyada binlerce kez beğenildi - Son Dakika
16:46 Dörtyol Kaymakamı Bulacak, kooperatif açılışına katıldı - Son Dakika
16:41 Dursunbey'in yüksek kesimleri beyaza büründü - Son Dakika
16:33 İstanbul Havalimanı'nda sert rüzgâr gecikmelere neden oluyor - Son Dakika
16:17 Liseli genç, oto kiralama şirketi sahibi bir adamdan taciz iddiasıyla şikayetçi oldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 16:51:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya'nın Korkuteli ilçesinde kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]