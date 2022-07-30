Serada kenevir üretimi yapan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Serada kenevir üretimi yapan 2 şüpheli tutuklandı

30.07.2022 13:35
Serada kenevir üretimi yapan 2 şüpheli tutuklandı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde kendilerine ait serada kenevir yetiştirdikleri tespit edilen 2 şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde kendilerine ait serada kenevir yetiştirdikleri tespit edilen 2 şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Yapılan aramada 50 kök kenevir bitkisi ve 8 kilogram esrar ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Küçüklü Mahallesi'nde uyuşturucu madde ile mücadele çerçevesinde çalışma yürütüldü. Yürütülen çalışma neticesinde S.N.ve M.N. isimli şahısların evlerinin önünde bulunan kendilerine ait serada kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisi alındı. Alınan bilgi üzerinde Korkuteli Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Kızılcadağ Jandarma Karakol Komutanlığı ve Korkuteli Olay Yeri İnceleme ekiplerince bahse konu şahıslara ait ev ve serada arama yapıldı. Yapılan aramada; 50 kök kenevir bitkisi ve 8 kilogram esrar maddesi ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldıkları adli birimlerce tutuklandı. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Korkuteli, Antalya, Kenevir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Serada kenevir üretimi yapan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Serada kenevir üretimi yapan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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