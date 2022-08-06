Antalya'da tek katlı evdeki yangını itfaiye ekipleri söndürdü - Son Dakika
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Antalya'da tek katlı evdeki yangını itfaiye ekipleri söndürdü

06.08.2022 18:04
Antalya'da tek katlı evdeki yangını itfaiye ekipleri söndürdü

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde, tek katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde, tek katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Çaykenarı Mahallesi'nde Dürdane Can'a ait tek katlı evden dumanların yükseldiğini görenler, yangın ihbarında bulundu.

Bölgeye sevk edilen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, evi saran alevlere müdahale etti.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Dürdane Can'ın yangın sırasında evinde olmadığı belirtildi.

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ELEKTRİK KONTAĞI EVİ KÜL ETTİ ELEKTRİK KONTAĞI EVİ KÜL ETTİ Korkuteli'nde ev yangını Korkuteli'nde ev yangını
Kaynak: AA

Korkuteli, İtfaiye, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da tek katlı evdeki yangını itfaiye ekipleri söndürdü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Antalya'da tek katlı evdeki yangını itfaiye ekipleri söndürdü - Son Dakika
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