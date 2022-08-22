Korkuteli'deki şiddetli yağış, yaylalarda sele neden oldu

Antalya'nın Korkuteli ilçesindeki şiddetli yağış, yaylalarda sele neden oldu. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda, ekili arazi ve bazı seralar zarar gördü.

Korkuteli'nin İmecik ve Avdan mahallelerinde dün akşam saatlerinde şiddetli yağış meydana geldi. Yağışın şiddetini artırmasının ardından İmecik ve Avdan mahallelerine dağlardan gelen yağmur suyu, sele neden oldu. Şiddetli yağış nedeniyle İmecik ve Avdan ovaları göle dönerken, yollar kapandı. Ovada otlayan büyükbaş hayvanlar da sel nedeniyle mahsur kaldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Korkuteli Belediyesi ekipleri, yolları açmak için iş makineleri ile seferber oldu. Ayrıca, Avdan Mahallesi'ndeki seralar ve ekili araziler sular altında kaldı.

İmecik Mahalle Muhtarı Ali Küçüksolak, "Can kaybımız yok ancak yollarda ve arazilerde zarar oluştu. Birkaç ev ve ahır, sel suları nedeniyle zarar gördü" dedi. - ANTALYA