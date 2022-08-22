Korkuteli'deki şiddetli yağış, yaylalarda sele neden oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Korkuteli'deki şiddetli yağış, yaylalarda sele neden oldu

22.08.2022 11:01
Korkuteli'deki şiddetli yağış, yaylalarda sele neden oldu

Antalya'nın Korkuteli ilçesindeki şiddetli yağış, yaylalarda sele neden oldu.

Antalya'nın Korkuteli ilçesindeki şiddetli yağış, yaylalarda sele neden oldu. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda, ekili arazi ve bazı seralar zarar gördü.

Korkuteli'nin İmecik ve Avdan mahallelerinde dün akşam saatlerinde şiddetli yağış meydana geldi. Yağışın şiddetini artırmasının ardından İmecik ve Avdan mahallelerine dağlardan gelen yağmur suyu, sele neden oldu. Şiddetli yağış nedeniyle İmecik ve Avdan ovaları göle dönerken, yollar kapandı. Ovada otlayan büyükbaş hayvanlar da sel nedeniyle mahsur kaldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Korkuteli Belediyesi ekipleri, yolları açmak için iş makineleri ile seferber oldu. Ayrıca, Avdan Mahallesi'ndeki seralar ve ekili araziler sular altında kaldı.

İmecik Mahalle Muhtarı Ali Küçüksolak, "Can kaybımız yok ancak yollarda ve arazilerde zarar oluştu. Birkaç ev ve ahır, sel suları nedeniyle zarar gördü" dedi. - ANTALYA

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Korkuteli, Antalya, Avdan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Korkuteli'deki şiddetli yağış, yaylalarda sele neden oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:52 AK Partili vekil Zehra Taşkesenlioğlu'nun boşanma haberlerine erişim engeli getirildi
10:52 Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 1.013 lira seviyesinden işlem görüyor
10:34 Melih Gökçek: Lozan'dan sonra on binlerce Yunanlı İsmet Paşa'yı coşkuyla karşılar
10:25 Yollarını ayırdığı 6 isimden bonservis kazanan Fenerbahçe'den dev gelir
10:20 Otomotiv üretimi, ocak-temmuz döneminde yüzde 5 oranında artış gösterdi
09:58 İstanbul'un taksi sorunu ünlü oyuncu Pelin Akil'i de vurdu
09:51 Hayvanseverler, başıboş köpek saldırılarına karşı geliştirilen Havrita uygulamasına tepki gösterdi
09:47 Bursa'da gece saatlerinde bir çorbacıda yan bakma kavgası çıktı
09:43 'Aldatma' kavgasında sopa ve yumruklar havada uçuştu
09:39 Başakşehir'e transfer olan Mesut Özil, 154 gün sonra sahaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2022 11:01:40. #1.11#
SON DAKİKA: Korkuteli'deki şiddetli yağış, yaylalarda sele neden oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement