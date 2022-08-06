ELEKTRİK KONTAĞI EVİ KÜL ETTİ - Son Dakika
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ELEKTRİK KONTAĞI EVİ KÜL ETTİ

06.08.2022 15:56

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesine bağlı Çaykenarı Mahallesi'nde, elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesine bağlı Çaykenarı Mahallesi'nde, elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Korkuteli'ne bağlı Çaykenarı Mahallesi'nde öğle saatlerinde yaşandı. Dürdane Can'a ait evden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekipleri'ne haber verdi. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri de sevk edildi. Ev sahibi Dürdane Can'ın evde olmadığı bir anda alevler kısa sürede her tarafı kapladı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. Yangında can kaybı yaşanmazken ev ve eşyalar yandı.

Jandarma ekipleri, yangın ile ilgili soruşturma başlattı.(DHA)

YORUMLAR
500
Park halindeki otomobil yandı Park halindeki otomobil yandı Sakarya'da ormanlık alanda korkutan yangın Sakarya'da ormanlık alanda korkutan yangın
Kaynak: DHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ELEKTRİK KONTAĞI EVİ KÜL ETTİ - Son Dakika

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