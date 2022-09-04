Antalya Adrasan'da orman yangını - Son Dakika
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Antalya Adrasan'da orman yangını

04.09.2022 18:06
Antalya Adrasan'da orman yangını

Antalya'nın Kumluca ilçesi turizm bölgesi Adrasan'da çıkan orman yangınına 9 helikopter, 9 uçak ve çok sayıda arazöz ile müdahale ediliyor.

Antalya'da turizm bölgesi Adrasan'da orman yangını

3 helikopter, 2 uçak ve çok sayıda arazöz ile müdahale ediliyor

ANTALYA Antalya'nın Kumluca ilçesi turizm bölgesi Adrasan'da çıkan orman yangınına 3 helikopter, 2 uçak ve çok sayıda arazöz ile müdahale ediliyor.

Yangın, Kumluca ilçesi Adrasan mahallesi Sazak yolu girişinde bulunan ormanlık alanda çıktı. Ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören tatilciler durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye yangını söndürmek için 3 helikopter, 2 uçak ve çok sayıda arazöz yönlendirildi. Ekiplerin turizm bölgesinde çıkan yangını havadan karadan söndürme çalışması devam ediyor.

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Kumluca'da orman yangını Kumluca'da orman yangını Antalya'da Adrasan Sahili'ne yakın bölgede çıkan orman yangınına müdahale ediliyor Antalya'da Adrasan Sahili'ne yakın bölgede çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Kaynak: İHA

Kumluca, Antalya, Adrasan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya Adrasan'da orman yangını - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya Adrasan'da orman yangını - Son Dakika
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