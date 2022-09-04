Antalya'da Adrasan Sahili'ne yakın bölgede çıkan orman yangınına müdahale ediliyor - Son Dakika
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Antalya'da Adrasan Sahili'ne yakın bölgede çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

04.09.2022 17:32
Antalya'da Adrasan Sahili'ne yakın bölgede çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, Adrasan Sahili'ne yakın bir bölgedeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, Adrasan Sahili'ne yakın bir bölgedeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Adrasan Sahili'ne yakın Derekenarı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor.

Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, AA muhabirine, yangının önünü kesebilmek için havadan ve karadan yoğun mücadele edildiğini bildirdi. Dikici, yangının ormanlık alanda çıktığını, çıkış sebebinin çalışma sonunda belli olacağını söyledi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Kumluca, Adrasan, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Adrasan Sahili'ne yakın bölgede çıkan orman yangınına müdahale ediliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da Adrasan Sahili'ne yakın bölgede çıkan orman yangınına müdahale ediliyor - Son Dakika
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