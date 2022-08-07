İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri devam eden şüpheliler, "Nitelikli hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: AA

Jandarma, Hisarcık, Kumluca, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Antalya'da binadan elektrik kablosu çaldıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı - Son Dakika

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