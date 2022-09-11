Sürücüler ile cipte bulunan Özgür ve Nejla Yürekli ile Buse, Derya ve Rahime Yılmaz yaralandı. Cipte sıkışan yaralılar, itfaiye ekibince çıkarıldı.

Kaynak: AA

Çağlayan, Kumluca, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Antalya'da ciple otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi öldü, 6 kişi yaralandı - Son Dakika

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