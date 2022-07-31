İtfaiye ve polis ekibi, otomobiliyle dere yatağına düşen sürücü Özkan Ö.'yü bulunduğu yerden çıkardı. Özkan Ö., ambulans ile Kumluca Devlet Hastanesi 'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma polis ekipleri tarafından sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

İtfaiye, Antalya, Kumluca, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › OTOMOBİLİYLE DERE YATAĞINA DÜŞEN SÜRÜCÜ YARALANDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.