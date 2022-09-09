Antalya'da dereye düşen otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika
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Antalya'da dereye düşen otomobilin sürücüsü öldü

09.09.2022 12:38
Antalya'da dereye düşen otomobilin sürücüsü öldü

Antalya'nın Kumluca ilçesinde dereye düşen otomobilin 19 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde dereye düşen otomobilin 19 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti.

Bayram Onur Avcıoğlu'nun kullandığı 07 VGS 22 plakalı otomobil, Kum Mahallesi'nde yoldan çıkarak Akmaz deresine düştü. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Deredeki araçtan çıkarılan Avcıoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Kaza yerine gelen gencin yakınları gözyaşı döktü.

Avcıoğlu'nun, arkadaşlarıyla halı sahada futbol oynadıktan sonra eve dönerken kazanın meydana geldiği öğrenildi.

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Kaynak: AA

Bayram Onur, Kumluca, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da dereye düşen otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da dereye düşen otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika
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