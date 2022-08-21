EŞEK ÜSTÜNDE YÖRÜK FUTBOLU - Son Dakika
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EŞEK ÜSTÜNDE YÖRÜK FUTBOLU

21.08.2022 11:24
EŞEK ÜSTÜNDE YÖRÜK FUTBOLU

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde düzenlenen Karagöl Yayla Şenlikleri'nde eşek üstünde oynanan Yörük futbolu, renkli görüntülere sahne oldu.

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde düzenlenen Karagöl Yayla Şenlikleri'nde eşek üstünde oynanan Yörük futbolu, renkli görüntülere sahne oldu.

Kumluca Belediyesi tarafından düzenlenen Karagöl Yayla Şenlikleri'nin ilk gününde motokross gösterileri yer aldı. Ardından eşek üstünde Yörük futbolu oynandı. Yörük futbolu, eşek üzerindeki 5'er kişiden oluşan iki takım arasında oynanıyor. Kilimle kaplanan top ile oynanan Yörük futbolun bir hakem yönetiyor. Eşekler üzerindeki jokerlerin yanı sıra her iki takımın yaya oyuncusu bulunuyor. Yaya oyuncu yere düşen topu eşek üzerindeki takım oyuncusuna veriyor. Karşılaşma sonunda Karakaçan Takımı, Yurda Kaçan Takımını 6-5 yenerek şampiyon oldu. Motokross gösterileri yapan sürücüler de eşeğe binerek şenlik alanında selamlama turu attı.

Yörük futbolunu icat eden ve karşılaşmanın hakemliğini yapan Cahit Karataş, 'Çocuklarımız eşek görmeye görmeye eşeği unuttu. En azından çocuklarımızı eşeğe bindirdik. Eşeğin Yörüklerin hayatında önemli yeri vardır. Eşeğin yük taşıması şart değil. Eşek üstünde futbol da oynanacağını kanıtladık. Biz denedik. Eşek üstünde futbol oyunu da oldu. Bu oyunun Kumluca Belediyesi adına patentini alacağım" dedi.

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Kaynak: DHA

Kumluca Belediyesi, Kumluca, Futbol, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel EŞEK ÜSTÜNDE YÖRÜK FUTBOLU - Son Dakika

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