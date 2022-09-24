Kumluca'da ilçesinde elektrik panosuna çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kumluca'da ilçesinde elektrik panosuna çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

24.09.2022 13:28
Kumluca'da ilçesinde elektrik panosuna çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde elektrik panosuna çarparak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde elektrik panosuna çarparak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Çiğdem Çelik'in kullandığı 70 AD 363 plakalı otomobil, Beykonak Mahallesi Atatürk Caddesi'nde elektrik panosuna çarparak devrildi.

Sağlık çalışanı olduğu öğrenilen sürücü Çelik, yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ambulansla Kumluca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

YORUMLAR
500
Kumluca ilçesinde kontrol altına alınan yangında bazı evler ve seralarda zarar oluştu Kumluca ilçesinde kontrol altına alınan yangında bazı evler ve seralarda zarar oluştu ANTALYA'DA ORMAN YANGINI ANTALYA'DA ORMAN YANGINI
Kaynak: AA

Atatürk Caddesi, Antalya, Kumluca, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kumluca'da ilçesinde elektrik panosuna çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:00 Mersin'de babasını av tüfeğiyle öldüren şahıs, "babam evde hareketsiz" yatıyor diyerek ihbarda bulundu
12:57 Tamir ettiği çamaşır makinesinden 1,5 metre uzunluğunda yılan derisi çıktı
12:50 Lenf kanserine yakalanan Hakan Özoğuz, sağlık durumunu hakkında konuştu: Tedavi aşamasında gerekenler yapılıyor, konserlerde görüşürüz
12:39 Araç sahiplerine güzel haber! Akaryakıtta 2 liraya yakın indirim bekleniyor
12:31 Usta oyuncu Şevket Altuğ'un son hali hayranlarını şaşırttı
12:15 Konserindeki görüntüsü yıllar sonra ortaya çıktı! Hayranı sahneye atlayıp Bülent Ersoy'u dudağından öptü
11:40 Bir deri bir kemik kaldı! Esir takasıyla Rusların elinden kurtulan Ukraynalı askerin son hali şoka uğrattı
11:13 Ronaldinho: Tüm zamanların en iyisi Messi değil
10:56 Gaziantep'de eşini doğrama tahtasıyla öldüren katilden savunma: Telefonla başka birisiyle konuştuğu gördüm, öfkelendim
10:37 Çin'de bomba iddia: Ülkede darbe oldu, devlet başkanı Xi Jinping tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2022 13:28:36. #1.11#
SON DAKİKA: Kumluca'da ilçesinde elektrik panosuna çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement