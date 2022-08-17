Kumluca'da evinde uyuşturucu madde imal ettiği iddia edilen kişi, yakalandı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde evinde uyuşturucu madde imal ettiği ve sattığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ile mücadele çalışmaları kapsamında Belen Mahallesi'nde M.E'nin yaşadığı eve operasyon düzenledi.

Operasyonda uyuşturucu imal ettiği ve sattığı tespit edilen M.E, gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, bir gram kenevir maddesi, 300 gram kenevir tohumu, bir hassas terazi, bir esrar öğütme aparatı, 5 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 cep telefonu ele geçirildi.

Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.