Kaza, geçtiğimiz Cuma akşam saatlerinde, Yeni Mahalle Hasan Tuna Caddesi Küstür kavşağında meydana geldi. 07 V 9110 plakalı motosikletiyle Hacıveliler Mahallesi'nden ilçe merkezi yönüne ilerleyen Fatih Karakoyunlu (23), kavşakta hafif ticari bir kargo aracına çarptı. Haber verilmesiyle kaza yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Ağır yaralanan Karakoyunlu, ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Üç gündür hastanede yoğun bakımda tedavi altında bulunan Karakoyunlu, hayatını kaybetti. Fatih Karakoyunlu'nun cenazesi ailesi ve yakınları tarafından Karaağaç Mahallesi mezarlığında toprağa verildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Münir Karaloğlu, Karakoyunlu, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Motosikletli genci ölüme sürükleyen kaza kamerada - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.