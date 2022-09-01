İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kumluca İlçe Jandarma Komutanlığı Adrasan Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Adrasan Mahallesi'nde Ş.Ö.'nün evinin çatısında kenevir yetiştirdiği bilgisine ulaştı. Şüphelinin evi ve eklentilerinde yapılan aramada; 7 kök dişi hint keneviri, 20 gram kurumaya bırakılmış kubar esrar, 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin ifade işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Jandarma, Kumluca, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kumluca'da evin çatısında kenevir ele geçirildi - Son Dakika

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