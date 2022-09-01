Kumluca'da evin çatısında kenevir ele geçirildi - Son Dakika
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Kumluca'da evin çatısında kenevir ele geçirildi

01.09.2022 09:34
Kumluca'da evin çatısında kenevir ele geçirildi

Antalya'nın Kumluca ilçesinde jandarma ekipleri bir evin çatısında hint keneviri ele geçirdi.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde jandarma ekipleri bir evin çatısında hint keneviri ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kumluca İlçe Jandarma Komutanlığı Adrasan Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Adrasan Mahallesi'nde Ş.Ö.'nün evinin çatısında kenevir yetiştirdiği bilgisine ulaştı. Şüphelinin evi ve eklentilerinde yapılan aramada; 7 kök dişi hint keneviri, 20 gram kurumaya bırakılmış kubar esrar, 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin ifade işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Jandarma, Kumluca, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kumluca'da evin çatısında kenevir ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kumluca'da evin çatısında kenevir ele geçirildi - Son Dakika
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