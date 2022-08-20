Daha önce Beydayları'nda Kuru Fasulye Şenliği gerçekleştirdiklerini belirten Köleoğlu, "Bugün burada yaklaşık 700 hanenin bulunduğu Karagöl yaylamızda iki gün sürecek şenliğimizi başlattık." dedi.

Motokros sporcularının gösterinin ardından eşeklerle oynanan Yörük futbolu izleyenlerden beğeni topladı. Oyuncular, eşekler üzerinde ip yumağından yapılan topla gol atmak için kıyasıya mücadele etti.

Kaynak: AA

Karagöl Yaylası, Antalya, Kumluca, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kumluca ilçesinde 'Karagöl Yayla Şenliği' başladı - Son Dakika

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