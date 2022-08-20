Kumluca ilçesinde "Karagöl Yayla Şenliği" başladı - Son Dakika
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Kumluca ilçesinde "Karagöl Yayla Şenliği" başladı

20.08.2022 20:22
Kumluca ilçesinde "Karagöl Yayla Şenliği" başladı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde Karagöl Yayla Şenliği'nde eşeklerle Yörük futbolu oynandı ve gösteri amaçlı motokros yarışı yapıldı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde Karagöl Yayla Şenliği'nde eşeklerle Yörük futbolu oynandı ve gösteri amaçlı motokros yarışı yapıldı.

Kumluca Belediyesinin destekleriyle Güzören Mahallesi Karagöl Yaylası'nda düzenlenen şenlikte Yörük ateşi yakıldı, 62 çocuk için sünnet mevlidi okundu ve vatandaşlara yemek ikram edildi.

Motokros sporcularının gösterinin ardından eşeklerle oynanan Yörük futbolu izleyenlerden beğeni topladı. Oyuncular, eşekler üzerinde ip yumağından yapılan topla gol atmak için kıyasıya mücadele etti.

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, buradaki konuşmasında, yaz aylarında yaylalarda sosyal ve kültürel etkinlikler düzenleyerek halkı kaynaştırmayı amaçladıklarını söyledi.

Daha önce Beydayları'nda Kuru Fasulye Şenliği gerçekleştirdiklerini belirten Köleoğlu, "Bugün burada yaklaşık 700 hanenin bulunduğu Karagöl yaylamızda iki gün sürecek şenliğimizi başlattık." dedi.

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Kaynak: AA

Karagöl Yaylası, Antalya, Kumluca, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kumluca ilçesinde 'Karagöl Yayla Şenliği' başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kumluca ilçesinde "Karagöl Yayla Şenliği" başladı - Son Dakika
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