BOĞA GÜREŞLERİNDE HEYECANLI ANLAR - Son Dakika
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BOĞA GÜREŞLERİNDE HEYECANLI ANLAR

22.08.2022 11:03
BOĞA GÜREŞLERİNDE HEYECANLI ANLAR

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde Karagöl Yayla Şenlikleri kapsamında düzenlenen boğa güreşlerinde şampiyon boğaların rakiplerine üstün sağlamak için gösterdiği mücadele, seyircileri heyecanlandırdı.

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde Karagöl Yayla Şenlikleri kapsamında düzenlenen boğa güreşlerinde şampiyon boğaların rakiplerine üstün sağlamak için gösterdiği mücadele, seyircileri heyecanlandırdı.

Kumluca Belediyesi tarafından düzenlenen Karagöl Yayla Şenlikleri 2 gün sürdü. Şenlikler kapsamında cumartesi günü motokross gösterileri, Yörük futbolu, Kumluca Belediyesi tarafından sünnet ettirilen çocuklar için mevlit ve yemek ikramı, aynı günün akşamında da Ferhat Göçer konseri düzenlendi. Şenliklerin ikinci günü olan pazar günü ise boğa güreşleri düzenlendi. Saat 10.00'da başlayan güreşlerin açılışında saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Ardından güreşler için açılış duası yapıldı.

Karagöl Yayla Şenlikleri kapsamında düzenlenen boğa güreşlerine Muğla ve Aydın yöresinden 40 güreş boğası katıldı. Belediye Başkanlığı Kupası finalinde, Aydın'dan Emre Kaya'nın 'Karadağlı' adlı boğası ile Muğla'dan Ali Tütüncü'nün 'Kızılateş' adlı boğası güreşti. Her iki boğanın sahiplerine de Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu tarafından kupa ve madalya verildi.

Baş güreşlerinde ise Muğla'dan Tahir Kulak'ın 'Jilet' adlı boğası ile Muğla'dan Ümit Arslan'ın 'Rüzgar' adlı boğası güreşti. Çekişmeli mücadele sonunda Jilet güreşlerin şampiyonu oldu.

Şenliklere Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, AK Parti Kumluca İlçe Başkanı Erol Uysal, CHP ilçe Başkanı Arif Kocacık, İYİ Parti İlçe Başkanı Bekir Bircan, Büyük Birlik Partisi Kumluca İlçe Başkanı Uğur Ay, Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce ve yaklaşık 5 bin vatandaş katıldı.

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Kaynak: DHA

Hisarcık, Kumluca, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BOĞA GÜREŞLERİNDE HEYECANLI ANLAR - Son Dakika

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