Kumluca'da 'yeşil dalga' ile trafik rahatlayacak - Son Dakika
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Kumluca'da 'yeşil dalga' ile trafik rahatlayacak

11.08.2022 12:33
Kumluca'da 'yeşil dalga' ile trafik rahatlayacak

Antalya'nın Kumluca ilçesinde Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından trafik akışını rahatlatmak amacıyla Gödene Caddesi üzerinde 'yeşil dalga' uygulaması başlatıldı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından trafik akışını rahatlatmak amacıyla Gödene Caddesi üzerinde 'yeşil dalga' uygulaması başlatıldı.

Yapılan çalışma ile Kumluca Hükümet Konağı kavşağından başlayıp Temel Eğitim Mahallesi kavşağına kadar olan alanda yaklaşık 3 kilometrelik mesafede yeşil dalga uygulaması gerçekleştirilecek. Kumluca Hükümet Konağı kavşağı ile Temel Eğitim kavşağı arasında 50 kilometre ile seyir eden tüm araçlar, güzergah üzerinde bulunan 4 ayrı kavşakta kırmızı ışık ile karşılaşmayacak.

Yapılan çalışma ile sabah iş girişi veya akşam iş çıkışında yaşanacak trafik yoğunluğu ortadan kalkmış olacak.

Ayrıca Temel Eğitim Bölgesinde okulların olması veya yine bu cadde üzerinde toptancı halinin bulunması caddenin yoğun kullanılmasına sebep oluyordu. Bu yüzden ilçedeki kurumlar ve vatandaşlar tarafından yeşil dalga uygulaması talep ediliyordu. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Antalya, Kumluca, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kumluca'da 'yeşil dalga' ile trafik rahatlayacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kumluca'da 'yeşil dalga' ile trafik rahatlayacak - Son Dakika
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