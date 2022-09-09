Yunus ekibinin olduğu motosikletle otomobilin çarpışması sonucu polis memuru yaralandı - Son Dakika
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Yunus ekibinin olduğu motosikletle otomobilin çarpışması sonucu polis memuru yaralandı

09.09.2022 19:24
Yunus ekibinin olduğu motosikletle otomobilin çarpışması sonucu polis memuru yaralandı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde motorize Yunus ekibiyle otomobilin çarpıştığı kazada, bir polis memuru yaralandı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde motorize Yunus ekibiyle otomobilin çarpıştığı kazada, bir polis memuru yaralandı.

Karşıyaka Mahallesi Gücük mezarlığı önünde Kumluca Emniyet Müdürlüğü motorize Yunus ekininde görevli polis memuru Mahmut Özdemir'in kullandığı motosiklet ile U.D'nin (19) kullandığı 07 AUT 218 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada asfalt zemine düşerek sürüklenen polis memuru Mahmut Özdemir yaralanırken, otomobil sürücüsü U.D. ise kazayı yara almadan atlattı. Kaza yerine çağrılan 112 Acil Servis ekibi tarafından müdahalesi yapılan polis memuru, tedavisi için Kumluca Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Vücudunda ezik ve kırık bulunduğu öğrenilen polis memurunun hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

Kazayla ilgili Kumluca Cumhuriyet Savcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında jandarma ekibi kaza yerinde inceleme yaptı.

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Kaynak: AA

Antalya, Kumluca, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunus ekibinin olduğu motosikletle otomobilin çarpışması sonucu polis memuru yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Yunus ekibinin olduğu motosikletle otomobilin çarpışması sonucu polis memuru yaralandı - Son Dakika
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