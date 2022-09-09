Kazada asfalt zemine düşerek sürüklenen polis memuru Mahmut Özdemir yaralanırken, otomobil sürücüsü U.D. ise kazayı yara almadan atlattı. Kaza yerine çağrılan 112 Acil Servis ekibi tarafından müdahalesi yapılan polis memuru, tedavisi için Kumluca Devlet Hastanesi 'ne sevk edildi.

Kaynak: AA

Antalya, Kumluca, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yunus ekibinin olduğu motosikletle otomobilin çarpışması sonucu polis memuru yaralandı - Son Dakika

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