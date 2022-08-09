MOTOSİKLETLİ FATİH'İN ÖLDÜĞÜ KAZA KAMERADA - Son Dakika
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MOTOSİKLETLİ FATİH'İN ÖLDÜĞÜ KAZA KAMERADA

09.08.2022 13:56

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, motosikletle hafif ticari araca çarpıp ağır yaralanan Fatih Karakoyunlu (23) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, motosikletle hafif ticari araca çarpıp ağır yaralanan Fatih Karakoyunlu (23) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 5 Ağustos Cuma günü saat 18.30 sıralarında Yeni Mahalle Hasan Tuna Caddesi Küstür Kavşağı'nda meydana geldi. Fatih Karakoyunlu'nun kullandığı 07 V 9110 plakalı motosiklet, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen bir kargo firmasına ait hafif ticari araca çarptı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Ağır yaralanan Fatih Karakoyunlu, ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Vücudunun değişik yerlerinden ve başından yaralanan Karakoyunlu, pazar günü yaşamını yitirdi. Kaza sırasında başında kask olmadığı öğrenilen Fatih Karakoyunlu'nun cenazesi, ailesi ve yakınları tarafından dün Karaağaç Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.Kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde kavşaktan yolun karşısına geçen kargo aracına caddeden motosikletiyle gelen Fatih Karakoyunlu'nun çarptığı anlar yer aldı.

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Motosikletli genci ölüme sürükleyen kaza kamerada Motosikletli genci ölüme sürükleyen kaza kamerada Antalya'da helikopter ve dron destekli trafik denetimi yapıldı Antalya'da helikopter ve dron destekli trafik denetimi yapıldı
Kaynak: DHA

Karakoyunlu, Antalya, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MOTOSİKLETLİ FATİH'İN ÖLDÜĞÜ KAZA KAMERADA - Son Dakika

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SON DAKİKA: MOTOSİKLETLİ FATİH'İN ÖLDÜĞÜ KAZA KAMERADA - Son Dakika
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