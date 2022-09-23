Kumluca ilçesinde kontrol altına alınan yangında bazı evler ve seralarda zarar oluştu - Son Dakika
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Kumluca ilçesinde kontrol altına alınan yangında bazı evler ve seralarda zarar oluştu

23.09.2022 00:08
Kumluca ilçesinde kontrol altına alınan yangında bazı evler ve seralarda zarar oluştu

Antalya'nın Kumluca ilçesinde öğleden sonra başlayan ve akşam saatlerinde kontrol altına alınabilen orman yangınında bazı sera ve evlerde kısmi hasar oluştuğu bildirildi.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde öğleden sonra başlayan ve akşam saatlerinde kontrol altına alınabilen orman yangınında bazı sera ve evlerde kısmi hasar oluştuğu bildirildi.

Beykonak Mahallesi'nde öğleden sonra başlayan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince arazözlerle, vatandaşlar tarafından su tankerleriyle karadan, beş yangın söndürme uçağı, iki helikopterle havadan müdahale edildi.

Rüzgara rağmen ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık iki saatte kontrol altına alınabilen yangında, bazı vatandaşlara ait sera ve evler zarar gördü.

Vatandaşlar da plastik örtüleri yanan seralarını ve evlerini yangına karşı koruyabilmek için kendi imkanlarıyla yangına müdahale etti.

Yangın bölgesinde soğutma çalışmaları devam ederken, Kumluca Belediyesi tarafından yangında görev alan ekiplere kumanya dağıtıldı.

Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri, yangın bölgesinde soğutma çalışmalarının gece boyunca devam edeceğini bildirdi.

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Kaynak: AA

Orman İşletme Müdürlüğü, Antalya, Kumluca, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kumluca ilçesinde kontrol altına alınan yangında bazı evler ve seralarda zarar oluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kumluca ilçesinde kontrol altına alınan yangında bazı evler ve seralarda zarar oluştu - Son Dakika
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