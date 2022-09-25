Antalya'da otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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Antalya'da otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

25.09.2022 16:32
Antalya'da otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bağlık Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca İtfaiye Birimi ve Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangının yakındaki sera ve portakal bahçesine sıçraması üzerine yangın söndürme helikopteri de görevlendirildi.

Yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarına başlanan yangın, bazı seralara, arı kovanlarına ve portakal bahçesine zarar verdi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Kumluca, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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