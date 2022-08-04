Antalya'da tarihi Likya Yolu'nda mahsur kalan 2 turist kurtarıldı - Son Dakika
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Antalya'da tarihi Likya Yolu'nda mahsur kalan 2 turist kurtarıldı

04.08.2022 10:06
Antalya'da tarihi Likya Yolu'nda mahsur kalan 2 turist kurtarıldı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde tarihi Likya Yolu'nda mahsur kalan 2 Alman turist jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde tarihi Likya Yolu'nda mahsur kalan 2 Alman turist jandarma ekiplerince kurtarıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi Komutanlığı ekipleri, Musadağı bölgesi tarihi Likya Yolu'nda 2 turistin mahsur kaldı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin saatler süren arama çalışması sonucunda Alman turistler D.T. ve Y.T, mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı.

Sağlık kontrolü yapılan turistler Adrasan Jandarma Komutanlığına teslim edildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya'da tarihi Likya Yolu'nda mahsur kalan 2 turist kurtarıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Antalya'da tarihi Likya Yolu'nda mahsur kalan 2 turist kurtarıldı - Son Dakika
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