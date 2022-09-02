Beton mikseriyle çevreyi kirleten 2 şoför ve şirkete ceza - Son Dakika
Üye Girişi

Beton mikseriyle çevreyi kirleten 2 şoför ve şirkete ceza

02.09.2022 15:44

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde yol kenarında durdurdukları beton mikserlerini yıkayıp, çevreyi ve ormanı kirlettiği belirlenen 2 şoförle bağlı oldukları şirket hakkında jandarma tarafından 131 bin 516 liralık tutanak düzenlendi.

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde yol kenarında durdurdukları beton mikserlerini yıkayıp, çevreyi ve ormanı kirlettiği belirlenen 2 şoförle bağlı oldukları şirket hakkında jandarma tarafından 131 bin 516 liralık tutanak düzenlendi.

Mavikent ile Adrasan bölgelerinde orman yangınlarıyla mücadele ve çevrenin korunması için çalışma yapan İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvan Koruma Tim Komutanlığı ekipleri, Mavikent-Karaöz-Adrasan yolu kenarında 2 beton mikseri fark etti. Özel 1 hazır beton şirketine ait mikserlerdeki atık betonların yıkanarak, araziye döküldüğü ve çevrenin kirletildiği tespit edildi. Jandarma ekipleri, mikser şoförleri N.A. ve S.K. ile şirket hakkında 'çevrenin kasten kirletilmesi' suçundan toplam 131 bin 516 lira idari yaptırım uygulanmak üzere tutanak düzenlenip, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne gönderildi. Ayrıca 'çevrenin kasten kirletilmesi' suçundan şoförler ve şirket hakkında Adrasan Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından adli işlem başlatıldı.


YORUMLAR
500
Müslüme Yağal'ın cansız bedeninin bulunduğu bölgede keşif yapıldı Müslüme Yağal'ın cansız bedeninin bulunduğu bölgede keşif yapıldı Isparta'da tarlada 242 kök kenevir ele geçirildi, 5 kişi yakalandı Isparta'da tarlada 242 kök kenevir ele geçirildi, 5 kişi yakalandı Adıyaman'da sahte deterjan ele geçirildi Adıyaman'da sahte deterjan ele geçirildi
Kaynak: DHA

Jandarma, Mavikent, Adrasan, Kumluca, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beton mikseriyle çevreyi kirleten 2 şoför ve şirkete ceza - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:53 Yunanistan'da 11 kişinin ölümüne neden oldu! Korkutan virüs için 'Türkiye'de de her an görülebilir' uyarısı yapıldı
17:32 Oyuncu Janset Paçal yıllar sonra kameralara takıldı! Son hali hayranlarını sevindirdi
17:30 Teknik direktör Emre Belözoğlu, Başakşehir ile yeni sözleşme imzaladı
17:23 Kurşunların hedefi olan TFF'nin Riva binasının yakınlarındaki tarlada beze sarılı iki silah bulundu
17:17 Şarkıcı Deniz Seki photoshop'u abarttı! Gerçek halini belediyenin paylaşımı ortaya çıkarttı
16:50 TFF binasına silahlı saldırı soruşturmasında gözaltı sayısı 4'e çıktı
16:34 CHP'li Engin Altay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Ana muhalefet partisi askerlere hedef gösterilir mi kardeşim
16:33 Mauro Icardi geldi geliyor! Muslera ipucunu verdi
16:26 Bakan Mehmet Muş açıkladı: Türkiye'nin dış ticaret hacmi 21,3 milyar dolar oldu
16:26 Eşini 21 defa bıçaklayıp, başörtüsüyle boğmuştu! Cani kocaya müebbet hapis cezası verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2022 18:37:14. #1.12#
SON DAKİKA: Beton mikseriyle çevreyi kirleten 2 şoför ve şirkete ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement