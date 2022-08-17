RÖMORK HAVUZDA SERİNLEDİLER

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Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi'nde sık sık denize gitme imkanı olmayan Uysal ailesinin çocukları, römork havuzda serinliyor.

Kumluca'ya bağlı Ortaköy Mahallesi'nde Uysal ailesinin çocukları, otomobilin römorkunun kasasını plastik naylon örtüyle kaplayıp, içine su doldurdu. Mehmet Emre Uysal (14) ve Yiğit Uysal, su dolu römorka girerek serinledi.

Mehmet Emin Uysal, "Evimiz denize 15 kilometre uzaklıkta olduğu için her zaman gitme imkanımız olmuyor. Hava çok sıcak. Biz de römorkun içine naylon serdik, havuz yaptık. Sıcak havalarda serinlemek için havuza giriyoruz. Serinledikten sonra da havuzdaki suyu evimizin önündeki meyve ağaçlarımıza döküyoruz" dedi.

Anne Fatma Uysal (35) ise "Çocuklarımızı sık sık denize götürme imkanımız olmuyor. Çocuklarımız da kendi imkanları ile römorku havuza çevirdi. Çocuklarımız römork havuza girmekten çok mutlu oluyor. Çocuklar serinledikten sonra da kirlenen suyu meyve ağaçlarımıza veriyoruz" dedi.